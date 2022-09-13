Во Владимирской области появились новая схема телефонного мошенничества

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти региона сообщают, что в регионе появились новые виды кибермошенничества. В попытке завладеть паспортными данными и украсть денежные средства мошенники представляются операторами сотовой связи.

Для сохранения номера абоненту необходимо набрать определенную комбинацию цифр, который будет диктовать «сотрудник». Набор цифр подключает переадресацию звонков и смс (в том числе с кодами от банков) на номера обманщиков, что позволяет им получить возможность управлять банковскими счетами дистанционно и красть денежные суммы.

В целом, согласно недавно опубликованному отчету МВД России, Владимирская область не входит в ТОП-регионов с наибольшими темпами прироста по киберпреступности. Однако в последнее время не раз появлялась информация, что некоторые жители 33 региона попадаются на уловки мошенников. Роскомнадзор, операторы связи и МВД просят абонентов с осторожностью относиться к звонкам с незнакомых номеров, проверять информацию в официальной службе поддержки операторов и на сайте.