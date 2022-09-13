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Происшествия13 сентября 2022 10:24

Во Владимире завершено расследование дела о надписи на опоре моста

В скором времени его рассмотрит суд
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели городского главка полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту вандализма.

Преступление инкриминируют 24-летнему молодому человеку из числа местных жителей. По версии следствия, в один из мартовских дней текущего года парень, находясь на улице Большая Московская, нанес провокационную надпись на опору моста, чем причинил ущерб горадминистрации Владимира.

Сам молодой человек был задержан в ходе оперативных мероприятий. В полиции уточняют, что свой поступок он совершил по мотивам политической ненависти. Вину владимирец признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.