Администрация Владимира закупит один дизельный автобус

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Фото: Сергей МОРКОВКИН
На портале госзакупок появилась информация о покупке одного дизельного автобуса мэрией Владимира. За него готовы заплатить до 6,8 миллиона рублей.
Дизельный автобус - средней вместимости (от 55 человек), минимум двумя дверями для пассажиров, 15–20 посадочными местами и откидной аппарелью для инвалидов-колясочников.
Итоги торгов подведут 23 сентября.
Покупка нового автобуса стала возможной благодаря экономии при закупке пяти троллейбусов. Кроме того, Андрей Шохин обещал купить шестой троллейбус, пока на госзакупках информации о торгах нет.