Администрация Владимира закупит один дизельный автобус

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

На портале госзакупок появилась информация о покупке одного дизельного автобуса мэрией Владимира. За него готовы заплатить до 6,8 миллиона рублей.

Дизельный автобус - средней вместимости (от 55 человек), минимум двумя дверями для пассажиров, 15–20 посадочными местами и откидной аппарелью для инвалидов-колясочников.

Итоги торгов подведут 23 сентября.

Покупка нового автобуса стала возможной благодаря экономии при закупке пяти троллейбусов. Кроме того, Андрей Шохин обещал купить шестой троллейбус, пока на госзакупках информации о торгах нет.