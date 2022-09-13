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Общество13 сентября 2022 10:10

Администрация Владимира закупит один дизельный автобус

Это стало возможным, благодаря экономии при закупке пяти новых троллейбусов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Сергей МОРКОВКИН

На портале госзакупок появилась информация о покупке одного дизельного автобуса мэрией Владимира. За него готовы заплатить до 6,8 миллиона рублей.

Дизельный автобус - средней вместимости (от 55 человек), минимум двумя дверями для пассажиров, 15–20 посадочными местами и откидной аппарелью для инвалидов-колясочников.

Итоги торгов подведут 23 сентября.

Покупка нового автобуса стала возможной благодаря экономии при закупке пяти троллейбусов. Кроме того, Андрей Шохин обещал купить шестой троллейбус, пока на госзакупках информации о торгах нет.