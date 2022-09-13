Во Владимире отопление включили в половине школ и детских садов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает администрация города Владимира, запуск центрального отопления начали с школ, детских садиков и дошкольных образовательных учреждений, а также больниц и поликлиник.

Утром 13 сентября отопление начало поступать в 84 детских сада из 84, в 11 школ из 50 и в одно учреждение допобразования из пяти. Сами сотрудники школ и садиков отметили, что в связи с заморозками детям не комфортно находиться в холодных помещениях, так что включение тепла стало своевременным.

Управление образования города Владимира должно завершить процесс включения отопления в подведомственных учреждениях к вечеру 13 сентября. После подачи тепла в социальные объекты начнется работа по включению тепла в жилых домах.