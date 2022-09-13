Во Владимире закрывается кинотеатр "Руськино"

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Во Владимире полностью закрывается один из двух оставшихся кинотеатров "Руськино". Причем закрывается не только кинотеатр, но и все другие заведения, что работали на территории кинокомплекса.

То есть речь идет о ресторане "Фарфаллина", детских развлекательных зонах и так далее. Подробнее мы расскажем о закрытии чуть позже. А пока знайте, что закрытие произойдет лишь с 1 октября, а до 30 сентября можно и кино посмотреть (какое есть), и приятно поесть.

Напомним, что после начала спецоперации кинотеатры по всей стране испытывают серьезные трудности. Связано это с уходом крупных кинокомпаний с российского рынка, после чего многие кинолюбители просто перестали ходить в кино.