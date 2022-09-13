Александр Авдеев поблагодарил владимирцев за поддержку

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, ставший им благодаря победе на выборах, прошедших с 9 по 11 сентября, у себя в телеграм-канале поблагодарил жителей 33 региона за поддержку.

"Трёхдневное голосование на досрочных выборах губернатора Владимирской области завершилось. Почти 84% избирателей поддержали на этом посту мою кандидатуру. С октября прошлого года я занимался хозяйственной работой в регионе. Каждую неделю – в рабочих поездках в городах и районах, знакомство с людьми, встречи с промышленниками. Мы обсуждали планы, проблемные вопросы и способы их решения. Честно и открыто. Чтобы все понимали, каким курсом мы идём, почему делаем упор на промышленность, какие задачи можем решить прямо сейчас, а для каких – ещё нужно поднабрать обороты... Уважаемые жители Владимирской области! Спасибо всем, кто пришёл на голосование и проявил себя настоящим гражданином. Я благодарен всем своим сторонникам. Такое доверие дорогого стоит. Я сделаю всё возможное, чтобы его оправдать", написал Авдеев.