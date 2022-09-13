В Киржаче гражданина Узбекистана приговорили к 8 годам колонии за распространение наркотиков

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Киржачский районный суд приговорил гражданина Узбекистана к восьми годам колонии за попытку незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, в феврале 2022 года мужчина через Интернет договорился о сбыте наркотиков на территории Рязани с неизвестным. На гражданина из Средней Азии возлагались такие обязанности - он приезжал к месту закладки, расфасовывал наркотик и устроивал тайники в различных местах в Рязани.

По этим инструкциям он и направился в Москву, забрал в лесу из тайника не менее полукилограмма наркотика, расфасовал его на мелкие части и некоторое время хранил в своем жилище в Киржаче. Впоследствии, при транспортировке наркотиков в Рязань его задержали полицейские. Вину в совершенном преступлении осужденный признал.

Отбывать срок мужчина будет в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.