Во Владимирской области 13 сентября коронавирус подтвержден у 451 человека

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 13 сентября лабораторно подтвержден 451 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

141 случай во Владимире, 71 заболевший в Гусь-Хрустальном, 62 заболевших в Муромском, 33 - в Ковровском, 29 случаев в Александровском, 23 - в Юрьев-Польском, по 18 заболевших в Киржачском и Гороховецком районах, 16 случаев в Камешковском, 12 - в Кольчугинском, 11 в Меленковском, 5 в Вязниковском, 4 заболевших в Радужном, 3 - в Селивановском, по 2 случая в Судогодском и Суздальском районах и 1 в Собинском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 161740 случаев заболевания (44006 сл. в г. Владимире, 17785 сл. в Муромском, 18854 сл. в Ковровском, 5972 сл. в Петушинском, 7849 сл. в Кольчугинском, 10327 сл. в Александровском, 6829 сл. в Юрьев-Польском, 13983 сл. в Гусь-Хрустальном, 1661 сл. в Судогодском, 3429 сл. в Собинском, 1575 сл. в г. Радужный, 5308 сл. в Киржачском, 3501 сл. в Камешковском, 3053 сл. в Гороховецком, 4217 сл. в Меленковском, 5630 сл. в Вязниковском, 5593 сл. в Суздальском, 2168 сл. в Селивановском).