Александр Авдеев анонсировал кадровые перестановки

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На пресс-конференции Александр Авдеев сообщил, что что планирует создать в регионе правительство, которое возглавит сам.

После вступления в должность губернатора все заместители должны подать в отставку, после чего новые руководители должны будут пройти процедуру согласования в Законодательном Собрании.

- Я не скажу, что будут какие-то радикальные изменения по кадрам. То есть они будут по структуре относительно незначительные, но кое-какие изменения будут. Это произойдет, наверно, в ближайшие две-три недели. В команде появятся новые лица, - подчеркнул Александр Авдеев.

К слову, есть слухи, что "белый дом" покинет заместитель по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Герман Елянюшкин. Однако Авдеев информацию не подтвердил, заявив, что с ним на эту тему не разговаривал.