Во Владимирской области увеличился спрос на программистов

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13 сентября отмечают День программиста. Аналитики hh.ru выяснили, что в этом году высокий спрос на программистов и разработчиков сохранился, но он уже не растет такими темпами, как год назад. А предлагаемые зарплаты для программистов и вовсе начали снижаться.

С января по сентябрь число вакансий для программистов и разработчиков в целом по стране увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во Владимирской области число вакансий для программистов выросло на 7% относительно прошлого года. Регион оказался на 36 месте по спросу на данных специалистов в России.

Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов Владимирской области на треть ниже, чем по России: 70 тысяч рублей против 100,4 тысяч.

Однако, в этом году средние зарплаты, которые российские работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5% (с 129,7 тысяч рублей в 2021 году). Во Владимирской области средние зарплатные предложения увеличились примерно на 40% (с 50 тыс. руб. до 70 тыс.руб.).