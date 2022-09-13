Житель Суздаля получил девять лет за убийство сожительницы

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В Суздале местный житель приговорен к девяти годам лишения свободы за убийство сожительницы.

Следствием и судом установлено, что в ночью 28 февраля текущего года подсудимый и потерпевшая находились по месту жительства и выпивали. Между ними произошел словесный конфликт. На фоне возникшей неприязни мужчина взял нож и нанес женщине не менее трех ударов в область лица и туловища, сообщает Следком.

От полученных повреждений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся.