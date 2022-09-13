В Суздальском районе машина съехала в кювет и загорелась

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

12 сентября в 19.51 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП у населенного пункта Малахово Суздальского района, на автодороге Владимир – Юрьев-Польский.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, патруль ГИБДД, скорая медицинская помощь. В результате ДТП произошел съезд в кювет легкового автомобиля с последующим возгоранием. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 4 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 17 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники. Так же на тушение привлекалась добровольная пожарная команда н.п. Новоалександрово 1 человек, 1 единица техники.