В Собинском районе двое бывших заключенных скрывались от полиции

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Собинского района на днях возбудили сразу два уголовных дела по факту уклонения от административного надзора и несоблюдения установленных судом ограничений.

По версии следствия, 31-летний житель райцентра освободился из мест заключения, после чего над ним был установлен административный надзор, подразумевающий, что он будет систематически являться в полицию на отметку. Однако мужчина в полицию не приходил и дома не появлялся, что выяснил участковый. Вскоре полицейским удалось задержать мужчину.

Похожий поступок совершила и 47-летняя жительница Собинского района, которая нарушила запрет суда пребывать в торговых точках, где разливают алкоголь. Кроме того, дама тоже покинула дом и не появлялась в полиции. Через некоторое время ее также задержали.

Если вина мужчины и женщины будет доказана, им может грозить до одного года лишения свободы или обязательные, либо исправительные работы.