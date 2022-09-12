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Звезды12 сентября 2022 13:09

В Гусь-Хрустальном покажут столетние чернильницы

Новая выставка откроется 13 сентября в Музее Хрусталя
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ВСМЗ

фото ВСМЗ

13 сентября в Музее хрусталя им. Мальцовых откроется выставка «Подруга думы праздной, чернильница моя…». На выставке будут представлены необычные по форме и дизайну чернильницы, кабинетные приборы и сопутствующие принадлежности из собрания Владимиро-Суздальского музее-заповедника.

Этот канцелярский прибор изготавливали из различных материалов – фарфора, металла, камня, стекла. Самой доступной и распространенной разновидностью чернильницы была чернильница-непроливайка. Для богатых домов создавали экземпляры из драгоценных металлов, и среди них были настоящие произведения искусства, отражающие дизайн и мастерство прошлой эпохи.

Чернильница очень долго служила частью письменного набора, пока в середине XX столетия в обиход не выпустили обычные шариковые ручки.

Яркие, неординарные и интересные приборы для письма бережно хранятся в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника, и теперь их можно будет увидеть в Музее хрусталя им. Мальцовых.

Выставка продлится до 30 октября.