В Александровском районе водитель пострадал при вылете машины в кювет

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным, около 9.40 на 2 километре трассы «Карабаново — Махра» 47-летний водитель легковушки «Ниссан Альмера» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате мужчину, находившегося за рулем, прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» отправила в больницу.

В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.