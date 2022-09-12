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Происшествия12 сентября 2022 13:08

В Александровском районе водитель пострадал при вылете машины в кювет

ДТП произошло утром 9 сентября на трассе «Карабаново — Махра»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным, около 9.40 на 2 километре трассы «Карабаново — Махра» 47-летний водитель легковушки «Ниссан Альмера» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате мужчину, находившегося за рулем, прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» отправила в больницу.

В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.