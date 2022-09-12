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Происшествия12 сентября 2022 12:40

Муромлянин купил шпионские очки, чтобы добыть доказательства для суда

Тяжба с бывшей супругой привела к уголовному делу
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван ПРОХОРОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Муромская городская прокуратура направила в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело по факту незаконного приобретения и сбыта технического устройства для негласного получения информации. Обвиняемым по делу проходит местный житель.

По версии следствия, в марте минувшего года мужчина купил на известном сайте продаж устройство для звукозаписи, а также для видеонаблюдения с соответствующей записью. Устройство было выполнено в виде простых солнцезащитных очков.

Шпионский прибор жителю Мурома понадобился из-за постоянных конфликтов с бывшей супругой, с которой они вели судебную тяжбу по поводу порядка общения с общим ребенком. Мужчина намеревался при помощи прибора собрать информацию на супругу и предоставить ее в суд.

Однако в марте текущего года муромлянин решил продать шпионские очки и разместил информацию на сайте интернет-объявлений, где ее нашли оперативники регионального главка полиции и провели проверочную закупку.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.