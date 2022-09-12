В Гусь-Хрустальном двое местных жителей задержаны за сбыт наркотиков

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативниками отдела полиции Гусь-Хрустального на одной из улиц города была задержана 39-летняя женщина, продавшая другому человеку вещество, в котором эксперты распознали героин массой 0,52 грамма. Наркотик находился в свертке.

Позже в ходе расследования полицейские вышли на след еще одного наркосбытчика, которым оказался 49-летний сожитель задержанной дамы. Его задержали после того, как он продал такой же наркотик массой 0,19 грамма.

В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по факту сбыта наркотических веществ, продолжается. На время следствия мужчину и женщина отправили за решетку.