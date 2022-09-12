Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 12:08

В Гусь-Хрустальном двое местных жителей задержаны за сбыт наркотиков

По обеим фактам возбуждены уголовные дела
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативниками отдела полиции Гусь-Хрустального на одной из улиц города была задержана 39-летняя женщина, продавшая другому человеку вещество, в котором эксперты распознали героин массой 0,52 грамма. Наркотик находился в свертке.

Позже в ходе расследования полицейские вышли на след еще одного наркосбытчика, которым оказался 49-летний сожитель задержанной дамы. Его задержали после того, как он продал такой же наркотик массой 0,19 грамма.

В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по факту сбыта наркотических веществ, продолжается. На время следствия мужчину и женщина отправили за решетку.