Во Владимире закрылось старейшее СМИ региона "Призыв"

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Во Владимире закрылось старейшее СМИ региона. Издание "Призыв", имеющее 106-летнюю историю, прекратило свое существование 12 сентября. Об этом сообщила "Зебра-ТВ".

О том, что газета, которая уже несколько лет существовала лишь как новостной сайт, закряывается, подтвердил главный редактор "Призыва" Николай Лившиц. Он также уточнил, что все по закону, всем сотрудникам выплачивается зарплата.

Напомним, что газета "Призыв" была создана в 1917 году. Пик издания пришелся на вторую половину XX века вплоть до развала Советского Союза, когда газета издавалась тиражом в 80-90 тысяч экзмепляров. С 1991 года "Призыв" перестал быть рупором властей и ушел в независимое плавание. В 2007 году газета вошел в холдинг "АБИ-Медиа", принадлежащий известному бизнесмену, депутату Госдумы РФ Григорию Аникееву. В мае 2017 года учредитель отказался от печатной версии и превратил газету в интернет-издание. Теперь нет и сайта.