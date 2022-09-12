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Общество12 сентября 2022 10:45

Александр Авдеев объявит своего сенатора в конце недели

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Александр Авдеев провел свою первую пресс-конференцию в статусе не врио губернатора Владимирской области, а уже полноценного главы региона. Один из наиболее интересующих многих вопросов был связан с именем сенатора, который должен был представлять наш регион в Совете Федерации.

Дело в том, что среди тех, кого Александр Авдеев называл в ходе избирательной кампании в качестве кандидата в сенаторы значились два человека, имеющих большой политический вес в регионе - спикер ЗС Владимир Киселев и глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Уход, что первого, что второго будет весьма резонансным. Однако Александр Авдеев пока не назвал фамилию сенатора, заявив, что нужно дождаться конца текущей недели. Тогда он и назовет человека, что поедет в Москву.

Напомним, что третьим кандидатом в Совет Федерации является Елена Фомина, являющаяся мэром города Коврова.