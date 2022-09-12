Победителям владимирского полумарафона "Золотые ворота" вручили по 40 тысяч рублей

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В субботу, 10 сентября во Владимире прошел в шестой раз полумарафон "Золотые ворота". Победителей награждали на Театральной площади.

Абсолютным победителем на главной дистанции 21,1 км среди мужчин стал марафонец из Воронежа Сергей Попов с результатом 1 час 09 минут 09 секунд. Вторым финишировал Владимир Сафронов из Москвы, третьим — Дмитрий Шунин из Красной Горбатки.

Первой среди полумарафонцев-женщин с результатом 1 час 17 минут 51 секунды пришла к финишу москвичка Юлия Конякина. Второй была Елена Толстых из Москвы, третьей — Алина Ромашова из Санкт-Петербурга.

Имена победителей и призеров всех забегов, а также результаты всех участников можно найти на страничке владимирского полумарафона в социальной сети «Вконтакте».

Победители и призеры на главной дистанции полумарафона протяженностью 21,1 км как в мужском, так и в женском разряде получили денежные призы: по 40 тысяч рублей — за первое место, по 20 тысяч рублей — за второе, и по 15 тысяч рублей — за третье место.