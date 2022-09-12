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Общество12 сентября 2022 7:04

Во Владимирской области на трассе Р-132 установили новое освещение

Светодиодные фонари смонтировали в двух районах региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», в четырех населенных пунктах Владимирской области, по которым проходит трасса Р-132 «Золотое кольцо», вдоль дороги установили новые светодиодные фонари.

Они появились в селе Торчино Суздальского района, а также на участке восточного соединения с трассой М-7 «Волга» в деревнях Дворики, Хохлово и Новая Быковка Камешковского района.

В общей сложности электрики смонтировали более 6 километров линий и установили 226 светильников, обеспечивающих хорошую освещенность, соответствующую нормативам для двухполосных дорог.

В Камешковском районе светильники уже работают, в то время как в Торчино работы находятся на завершающем этапе.