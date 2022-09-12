Во Владимирской области 12 сентября коронавирус подтвержден у 442 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 12 сентября лабораторно подтверждено 442 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

173 случая во Владимире, 62 - в Гусь-Хрустальном, 40 - в Муромском, 36 - в Ковровском, 17 - в Суздальском, 16 - в Вязниковском, 15 - в Юрьев-Польском, 14 - в Камешковском, 13 - в Александровском, по 12 заболевших в Киржачском и Меленковском районах, 11 - в Кольчугинском, 10 - в Радужном, 7 - в Гороховецком, 2 в Петушинском, по 1 случаю в Судогодском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 161289 случаев заболевания (43865 сл. в г. Владимире, 17723 сл. в Муромском, 18821 сл. в Ковровском, 5972 сл. в Петушинском, 7837 сл. в Кольчугинском, 10298 сл. в Александровском, 6806 сл. в Юрьев-Польском, 13912 сл. в Гусь-Хрустальном, 1659 сл. в Судогодском, 3428 сл. в Собинском, 1571 сл. в г. Радужный, 5290 сл. в Киржачском, 3485 сл. в Камешковском, 3035 сл. в Гороховецком, 4206 сл. в Меленковском, 5625 сл. в Вязниковском, 5591 сл. в Суздальском, 2165 сл. в Селивановском).