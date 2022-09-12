В Муроме экс-глава бюро МСЭ обвиняется в получении взяток и подлогах

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего руководителя филиала №19 бюро медико-социальной экспертизы Владимирской области, врача по медико-социальной экспертизе.

Доктора обвиняют в получении 13 взяток и в 12 фактах служебного подлога. По версии следствия, с июля 2014 по апрель 2020 года он получал лично или через посредников деньги в размере от 15 до 90 тысяч рублей от заинтересованных граждан за оформление им инвалидности третьей группы по общему заболеванию. Инвалидность оформлялась либо на год, либо бессрочно. Всего доктор таким образом получил около 670 тысяч рублей, а люди, ставшие «инвалидами», получали право на социальные выплаты.

Соответствующие справки на граждан, скрепленные печатью филиала бюро МСЭ, направлялись в отделение Пенсионного фонда России.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд. Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Владимирской области.