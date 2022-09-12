Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве сквера в Юрьев-Польском

фото прокуратуры Владимирской области

Прокуратура проверила благоустройство сквера на улице Владимирской в Юрьев-Польском. Работы были выполнены индивидуальными предпринимателями в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В рамках исполнения заключённых контрактов подрядчиками, среди прочего, были установлены скамейки, уложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки.

В ходе осмотра объекта благоустройства прокуратурой района установлено, что часть тротуарной плитки на пешеходной дорожке ведущей от памятника Долгорукому имеет трещины, целостность полотна пешеходных дорожек нарушена, повреждена скамейка.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района директору МКУ «Центр муниципальных услуг администрации г. Юрьев-Польский» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры района.