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Политика12 сентября 2022 5:11

Новым губернатором Владимирской области стал Александр Авдеев

Он победил с большим отрывом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

По результатам обработки 100 процентов протоколов губернатором региона становится Александр Авдеев. За него проголосовало 83,68 процентов избирателей.

На втором месте - Антон Сидорко от КПРФ, он набрал 6,53 процента. На третьем месте - Сергей Корнишов, представлявший ЛДПР. За него свой голос отдали 3,35 процента жителей региона.

Сергей Бирюков (Справедливая Россия - патриоты - за правду" набрал 2,46 процента голосов, а Александр Субботин и "Партии роста" получил поддержку 2,01 процента избирателей.