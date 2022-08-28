В центре Владимира во время празднования Дня города задержаны два хулигана

В соцсетях областного центра появилась видеозапись, на которой изображается задержание двух молодых людей сотрудниками полиции на улице Большая Московская. При этом полицейские применили к парням силу. По словам очевидцев, инцидент случился во время празднования Дня города.

Как сообщили в региональном главке полиции, молодые люди находились в нетрезвом виде и выражались грубой, нецензурной бранью в адрес прохожих. На языке закона это называется мелким хулиганством. Собственно, это и послужило причиной задержания, однако в ходе разбирательства один из нарушителей оказал сопротивление.

- Один из нарушителей нанес телесные повреждения сотрудникам полиции, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Анна Старикова.

В результате парней все-таки задержали и доставили в отдел, где составили на них протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Что касается того молодого человека, который противодействовал стражам порядка, то в его отношении материал был направлен в региональный Следком.

Если следователи найдут в ходе проверки основания, на него может быть возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти при исполнении.