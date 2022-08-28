Во Владимирской области ожидается жара до +33 градусов

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 29 августа температура воздуха на всей территории региона может подняться до значений от +31 до +33 градусов по Цельсию.

При этом сохранится четвертый — высокий класс пожарной опасности. В связи с сухой, жаркой погодой сохраняются риски возникновения природных пожаров, в связи с чем в МЧС настоятельно просят не разводить открытый огонь где бы то ни было.