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Происшествия28 августа 2022 11:37

Во Владимирской области ожидается жара до +33 градусов

Такая погода прогнозируется на понедельник, 29 августа
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 29 августа температура воздуха на всей территории региона может подняться до значений от +31 до +33 градусов по Цельсию.

При этом сохранится четвертый — высокий класс пожарной опасности. В связи с сухой, жаркой погодой сохраняются риски возникновения природных пожаров, в связи с чем в МЧС настоятельно просят не разводить открытый огонь где бы то ни было.