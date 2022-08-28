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Общество28 августа 2022 9:13

В Коврове ребенок-инвалид через суд получил жизненно важные лекарства

Малышу прописали препараты, но не выдали их в достаточном количестве
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 15 августа Ковровский городской суд удовлетворил иск прокурора к облздраву и областному Центру закупок в сфере здравоохранения.

Поводом к иску послужили результаты проверки, в ходе которых было установлено, что маленькому жителю Коврова, страдающему симптоматической эпилепсией и являющемуся инвалидом, по результатам обследования в Областной детской клинической больнице были выписаны жизненно важные лекарства. Однако бесплатно получить их семья не смогла, поэтому вынуждена была обратиться в прокуратуру.

Суд не только удовлетворил иск, но и обратил решение к немедленному исполнению, так что ребенок уже получил необходимый лекарственный препарат.