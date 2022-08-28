В Гусь-Хрустальном районе на тушение травы привлекался пожарный поезд

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», 27 августа в 18.30 для оказания помощи сотрудникам ГУ МЧС России по Владимирской области, тушившим траву на 72 километре перегона между станциями Гусь-Хрустальный и Окатово был направлен пожарный поезд со станции Владимир.

В результате выгоревшая площадь составила около 25 квадратных метров. К счастью, пожар был потушен.

Из-за произошедшего вынужденно был задержан пригородный поезд №6706 «Тумская — Владимир». Время задержки составило 1 час 4 минуты. Горьковская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.