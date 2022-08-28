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Здоровье28 августа 2022 7:13

Во Владимирской области за сутки подтверждено 237 заражений коронавирусом

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 28 августа
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 237 новых случаев заражения коронавирусом. На первом месте в сводке Владимир с 64 заразившимися, на втором Александровский район, где подтверждено 34 новых случая, на третьем Гусь-Хрустальный район с 28 заболевшими.

В Ковровском районе подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом, в Суздальском районе 16, в Киржачском районе 13, в Кольчугинском районе 12, в Муромском и Юрьев-Польском районах по девять, в Судогодском районе восемь, в Камешковском районе шесть, в Петушинском районе четыре, в Собинском районе и в Радужном по три, в Гороховецком и Вязниковском районах по одному.

В Меленковском и Селивановском районах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 155840 случаев заражения коронавирусом.