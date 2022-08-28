Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2022 6:19

Во Владимире День города завершился праздничным салютом

Его можно было наблюдать из любой точки в центре столицы региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Официально старт праздничным мероприятиям был дан в полдень 27 августа. В этот день весь центр Владимира превратился в большую праздничную площадку, главные локации на которой разместились между Театральной и Соборной площадями, на улицах Большая Московская, Георгиевская, на Пушкинском бульваре и в сквере «Липки».

Жители и гости города могли принять участие в различных мастер-классах, посмотреть выступления эстрадных коллективов, а также побывать на множестве тематических площадок.

Завершились праздничные мероприятия вечерним праздничным салютом, который длился в течение семи минут. Посмотреть его пришло несколько тысяч человек.