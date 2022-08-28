Во Владимире День города завершился праздничным салютом

Фото: администрация города Владимира

Официально старт праздничным мероприятиям был дан в полдень 27 августа. В этот день весь центр Владимира превратился в большую праздничную площадку, главные локации на которой разместились между Театральной и Соборной площадями, на улицах Большая Московская, Георгиевская, на Пушкинском бульваре и в сквере «Липки».

Жители и гости города могли принять участие в различных мастер-классах, посмотреть выступления эстрадных коллективов, а также побывать на множестве тематических площадок.

Завершились праздничные мероприятия вечерним праздничным салютом, который длился в течение семи минут. Посмотреть его пришло несколько тысяч человек.