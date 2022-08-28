В Петушинском районе москвич задержан за браконьерство в заказнике

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Владимирский природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Обвиняемым по делу проходил житель Москвы. По версии следствия, 27 апреля текущего года мужчина находился в региональном заказнике «Крутовский» на разливе Клязьмы близ деревни Богдарня. Там он установил две сети длиной по 50 метров каждая, и в тот же день с надувной лодки вытащил попавшуюся в эти сети рыбу.

Сам мужчина полностью признал свою вину. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 2 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд.