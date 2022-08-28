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Происшествия28 августа 2022 5:52

Во Владимире во время пожара в жилом доме эвакуировано 62 человека

Возгорание произошло ночью 28 августа в доме №3 по улице Нижняя Дуброва
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила диспетчерам пожарной охраны в 03.47. На место ЧП выехали 22 сотрудника МЧС на восьми машинах.

К моменту прибытия первых подразделений в подъезде дома наблюдалось задымление. Внутрь направилось звено газодымозащитников, организовавшее эвакуацию и тушение.

Как выяснилось, пожар происходил в одной из квартир — его быстро локализовали и потушили на площади 8 квадратных метров, сгорели часть внутренней отделки и вещей. Из дома были эвакуированы 62 человека, включая 12 детей. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.