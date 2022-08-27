В Коврове во время пожара в многоквартирном доме эвакуировано 20 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.38 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в пятиэтажном доме в микрорайоне Заря на улице Московская, 10.

На место ЧП выехали 20 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. К моменту их прибытия наблюдался дым, который валил из окон одной из квартир. Тут же были сформированы два звена газодымозащитников, которые направились на разведку, тушение и спасение людей.

Из дома было эвакуировано 20 человек, включая пять детей. Очаг возгорания оказался в одной из квартир, к счастью, его площадь составила всего 5 квадратных метров — пожарные быстро локализовали и потушили пламя. Никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.