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Происшествия27 августа 2022 18:49

В Коврове во время пожара в многоквартирном доме эвакуировано 20 человек

Происшествие случилось в шестом часу вечера 27 августа в микрорайоне Заря
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.38 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в пятиэтажном доме в микрорайоне Заря на улице Московская, 10.

На место ЧП выехали 20 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. К моменту их прибытия наблюдался дым, который валил из окон одной из квартир. Тут же были сформированы два звена газодымозащитников, которые направились на разведку, тушение и спасение людей.

Из дома было эвакуировано 20 человек, включая пять детей. Очаг возгорания оказался в одной из квартир, к счастью, его площадь составила всего 5 квадратных метров — пожарные быстро локализовали и потушили пламя. Никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.