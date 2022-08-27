Правительство России выделило средства на проект пожарной части в Суздале

Документ опубликован 27 августа на официальном портале правовой информации России. В распоряжении говорится, что в 2022 году МЧС России выделяются средства в сумме 14 миллионов 96 тысяч 600 рублей из резервного фонда правительства.

Эти средства должны быть направлены на проектно-изыскательские работы в рамках строительства нового здания пожарно-спасательной части в Суздале.

В распоряжении кабмина уточняется, что строительство новой ПСЧ связан с переносом действующей пожарно-спасательной части из исторического здания в центре города, где она располагается сейчас.

Проектные работы должны быть произведены в 2022 году, а до 1 февраля 2023 года министр МЧС России обязан представить в правительство соответствующий доклад.