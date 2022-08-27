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Происшествия27 августа 2022 14:16

В Собинском районе в сгоревшем жилом доме обнаружен погибший мужчина

Происшествие случилось утром 27 августа в деревне Шуново
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.57 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем жилом доме в деревне Шуново на улице Мира, 24.

К месту ЧП выехали 10 сотрудников Собинского пожарно-спасательного гарнизона на трех спецмашинах, а также шесть сотрудников местной администрации. К моменту их прибытия открытым огнем горел дом, а также два стоящих рядом сарая. Выяснилось, что вызов был поздним.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать и ликвидировать пожар, не дав ему распространиться на другие дома и постройки. Общая выгоревшая площадь составила 70 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара обнаружено тело мужчины, его личность сейчас устанавливается.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.