Во Владимире на День города открылся новый детский сад

Как сообщает администрация города Владимира, 27 августа в торжественной обстановке состоялось открытие нового здания детского садика, который стал новым корпусом действующего дошкольного образовательного учреждения №7.

Вновь открывшийся в микрорайоне Коммунар детский сад построен в рамках национального проекта «Демография» и рассчитан на 108 мест. Таким образом, должна быть полностью решена проблема с местами в дошкольных учреждениях для жителей самого микрорайона.

Помимо собственно постройки здания, подрядчики оснастили корпус всем необходимым инвентарем, оборудованием и даже столовой посудой — фактически корпус сдали «под ключ».

По словам заведующей детским садом №7 Татьяны Лукьяновой, теперь в ее учреждении насчитывается 18 групп, которые будут посещать 480 детей.