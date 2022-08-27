В Александровском районе один человек пострадал в тройном ДТП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло на 101 километре автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров -Верхние Дворики» в 10.50 утра.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Опель», двигавшийся со стороны Кольчугино в сторону Александрова, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди легковушки «Рено», в результате чего совершил столкновение.

После удара «Рено», в свою очередь, врезалась в «Вольво», после чего вылетела в придорожный кювет. В результате пострадал водитель «Рено» - прибывшая на место бригада «скорой помощи» ввезла его в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка, ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия.