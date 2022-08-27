В Муроме воры вынесли из гаража вещи и сняли гаражные ворота

В полицию обратился 33-летний муромлянин, который рассказал, что неизвестные воры украли из его гаража вещи на сумму более 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемых, которыми оказались трое безработных мужчин в возрасте от 28 до 30 лет.

По версии следствия, они находились в гаражно-строительном кооперативе Мурома, где собирали металл. Тут им приглянулся один из гаражей, ворота которого показались незваным гостям некрепкими.

Мужчинам удалось выбить дверь, после чего они вытащили оттуда сварочный аппарат и электрические инструменты, а уходя прихватили и гаражную дверь.

Все это подозреваемые вывезли на один из пунктов приема металлов.

После задержания мужчины в краже сознались. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.