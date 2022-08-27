Во Владимирской области за сутки подтверждено 223 заражения коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе подтверждено 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. На первом месте в сводке Владимир с 52 новыми заболевшими, на втором Александровский район, где подтвердилось 29 случаев, на третьем месте Ковровский и Гусь-Хрустальный районы, где выявлено по 23 новых заражения в каждом.

В Кольчугинском и Суздальском районах подтверждено по 14 новых случаев заражения коронавирусом, в Муромском районе 13, в Петушинском и Киржачском районах по 10, в Собинском и Камешковском районах по семь, в Юрьев-Польском районе шесть, в Судогодском районе пять, в Радужном четыре, в Гороховецком, Меленковском и Вязниковском районах по два.

В Селивановском районе новых случаев не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 155603 случая заражения коронавирусом.