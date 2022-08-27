В Коврове суд заключил под стражу водителя, сбившего 14-летнюю девочку

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ковровский городской суд рассмотрел ходатайство старшего следователя полиции Коврова об избрании меры пресечения водителю, который 24 августа в девятом часу вечера сбил 14-летнюю девочку на трассе неподалеку от поселка Мелехово.

В суде уточняют, что гражданин Узбекистана, находившийся за рулем «Лады» десятой модели, не выбрал скорость, обеспечивающую контроль за автомобилем, в результате чего совершил наезд на ребенка 2007 года рождения, стоявшего на краю проезжей части. К сожалению, от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Ковровский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил водителя под стражу на два месяца — до 24 октября текущего года включительно.