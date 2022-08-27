Во Владимире на улице МЮДа сгорел отечественный легковой автомобиль

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.26 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящей легковушке у дома №20 по улице МЮДа.

По словам очевидцев, автомобиль загорелся на ходу. Прибывшие по указанному адресу пожарные обнаружили, что «Жигули» седьмой модели горят открытым пламенем по всей площади. Автомобиль потушили, выгоревшая площадь составила 4 квадратных метра.

В тушении были задействованы шестеро пожарных на двух машинах. Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.