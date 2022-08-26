Александр Авдеев проверил ход ремонта в Киржачской районной больнице

Как сообщает администрация Владимирской области, Александр Авдеев проверил ход больших строительно-ремонтных работ, которые ведутся на территории местной райбольницы.

По словам главного врача медучреждения Александра Токарева, ранее в здании царила разруха, части необходимого оборудования в терапевтическом отделении вовсе не хватало. Теперь же здесь буквально заново переделаны стены, потолок и отопление, установлены новая пожарная сигнализация и система «врач-пациент», а также разводка кислорода к каждой койке. Также позаботились и о комфорте для маломобильных граждан.

Одновременно происходит ремонт поликлиники, где реконструируют входную группу и инженерные сети, а также приведут в порядок кабинеты и регистратуру и установят новую пожарную сигнализацию.

В текущем году в больнице должны завершить ремонт в отделении противоопухолевой терапии стационара. Ранее здесь отремонтировали вход в приемное отделение, а также травматологию, реанимацию, хирургию и детское отделение.

В следующем году реконструкции подвергнется кардиология и первый этаж медучреждения.