В Гусь-Хрустальном районе горящий дом тушили пожарные и волонтеры

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.08 диспетчеры Центрального пункта пожарной связи Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию об охваченном огнем жилом доме в селе Колпь на улице Новостройка, 18.

На место ЧП выехали пять сотрудников МЧС на трех машинах. К ним присоединились представители местной администрации и волонтеры — всего пять человек на двух автомобилях.

К моменту прибытия первых расчетов выяснилось, что дом полыхает открытым пламенем, также огонь охватил его пристройку. Как оказалось, вызов оказался поздним.

Тем не менее, пожар локализовали и ликвидировали на площади 70 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.