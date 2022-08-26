В Александрове двоих детей-инвалидов не обеспечили медицинскими изделиями

Как сообщает прокуратура Владимирской области, родители детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, обратились в надзорное ведомство Александрова по поводу ситуации, сложившейся с обеспечением их детей необходимым для лечения медицинским оборудованием.

Прокурорская проверка установила, что двое детей переведены на помповую инсулинотерапию, и по жизненным показаниям нуждаются в использовании расходных материалов к помпе. Эти материалы они должны получать бесплатно.

Больница направила всю необходимую документацию в облздрав для выделения средств на покупку для детей необходимых медизделий, но департамент здравоохранения мер не по закупке не принял, так что дети остались без необходимых изделий.

Прокуратура обратилась с иском в Александровский городской суд, потребовав обеспечить ребят всем необходимым. Суд удовлетворил иск в полном объеме, возложив на облздрав соответствующую обязанность.