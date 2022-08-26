Владимирский Следком начал проверку по факту гибели мужчины в пруду

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели в водоеме 33-летнего гражданина.

По версии следствия, вечером 24 августа мужчина в нетрезвом виде отдыхал на берегу пожарного водоема микрорайона Заклязьменский, отправился купаться и утонул.

Вещи погибшего очевидцы обнаружили лишь на следующее утро, после чего была вызвана полиция. Тело мужчины обнаружили и извлекли из пруда 25 августа в 15.30.

В настоящее время проверка продолжается.