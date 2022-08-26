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Происшествия26 августа 2022 12:46

Владимирский Следком начал проверку по факту гибели мужчины в пруду

Трагический инцидент случился 24 августа в областном центре
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели в водоеме 33-летнего гражданина.

По версии следствия, вечером 24 августа мужчина в нетрезвом виде отдыхал на берегу пожарного водоема микрорайона Заклязьменский, отправился купаться и утонул.

Вещи погибшего очевидцы обнаружили лишь на следующее утро, после чего была вызвана полиция. Тело мужчины обнаружили и извлекли из пруда 25 августа в 15.30.

В настоящее время проверка продолжается.