Во Владимире передано в суд уголовное дело по факту смерти Анны Бобриковой

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, во Фрунзенский районный суд города Владимира поступило уголовное дело в отношении врача Областного перинатального центра, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей, а также в служебном подлоге.

В суде на называют фамилий, однако, вероятнее всего, речь идет о резонансном уголовном деле, которое известно в регионе, как «дело Анны Бобриковой» - женщина скончалась в июне 2016 года после трудных родов.

По версии следствия, в июне 2016 года в результате ненадлежащего оказания акушерской помощи родильнице врач не выполнила необходимую экстренную операцию. В результате это привело к тому, что состояние женщины ухудшилось, она впала в кому и впоследствии скончалась.

- После чего, желая скрыть свою профессиональную некомпетентность, врач Областного перинатального центра вступила в преступный сговор с главным врачом данного лечебного учреждения на совершение служебного подлога, - сообщают во Фрунзенском районном суде.

Следователи полагают, что с ведома и под руководством главврача доктор внесла ложные сведения в официальные документы, по которым медпомощь роженице оказывалась правильно.

Дело передано судье, в настоящее время дата первого заседания еще не назначена.