Житель Александровского района угрожал бывшей теще и полицейским электропилой

Александровский городской суд огласил приговор жителю села Бакшеево, который признан виновным в совершении применения насилия в отношении представителя власти с использованием электрической пилы.

Судом установлено, что мужчина 9 июля в состоянии алкогольного опьянения вооружился электрической пилой и направился к бывшей тёще, угрожая ей убийством. Женщина вызвала полицейских.

Когда приехали сотрудники полиции, то мужчина, не желая подчиняться их законным требованиям, взял в руку включенную пилу и направил ее в их сторону. Стражам порядка был причинен моральный вред.

При постановлении приговора судом учены данные о личности мужчины, смягчающие его вину обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, активное способствование расследованию преступления, а также отягчающее обстоятельство, то, что он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Уголовное дело по обвинению мужчины в совершении угрозы убийством бывшей тёщи, прекращено в связи с примирением сторон.