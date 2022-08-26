Сотрудники МЧС обеспечат пожарную безопасность на Дне города Владимира

27 августа столица Владимирской области отметит 1032 года со дня основания. В этот день в разных уголках города пройдут культурные и спортивные мероприятия. В целях обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий на площадках праздника будут нести дежурство сотрудники МЧС России совместно со спасателями и полицией.

Представители 1-го пожарно-спасательного отряда и отдела надзорной деятельности будут следить за обеспечением пожарной безопасности на Соборной площади, Театральной площади, парке Липки, на Пушкинском бульваре, пешеходной Георгиевской улице, в Центральном парке культуры и отдыха, в Добросельском парке и парке Дружба.

Особое внимание таким мероприятиям, как файер-шоу на Театральной площади и фейерверк.

Также в рамках реконструкции советской эпохи «Легенды городского парка» в Центральном парке сотрудники пожарной охраны организуют интерактивную площадку и расскажут о том, как осуществляли работу их коллеги в 1980-е.