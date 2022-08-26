Жителя Балакирево оштрафовали за плакат с антивоенным лозунгом

25 августа Александровский городской суд признал виновным жителя поселка Балакирево в «Совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Как сообщают в суде, молодой человек 15 июля в 10 часов утра стоял на остановке общественного транспорта возле дома №6 по улице «60 лет Октября» в поселке Балакирево. У него в руках был плакат с антивоенным лозунгом, и он показывал его прохожим. Такими действиями он подрывал доверие на проведение специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР.

На заседании молодой человек признал вину и раскаялся. Он получил штраф — 30 тысяч рублей.